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Türk Böbrek Vakfı’ndan Cumhuriyet’in 100. yılına özel turnuva!  

Cumhuriyetimizin 100. Yılının idrak edildiği bu anlamlı yıla yaraşır bir coşkulu kutlama da Türk Böbrek Vakfı’ndan…

Türk Böbrek Vakfı’ndan Cumhuriyet’in 100. yılına özel turnuva!  

 

Cumhuriyet’in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister." sözü, ve dahi spora ne denli önem verdiğini ifade eden birçok görüşüne saygı ile hayata geçirilen, “TBV 100. Yıl Cumhuriyet Tenis Turnuvası” sporcuları ve spora gönül verenleri bir araya getiriyor. 

Türk Böbrek Vakfı’nın ev sahipliğini yapacağı ve Yeşilyurt Spor Kulübü tenis üyelerinin katılacağı turnuvanın açılışı, Türkiye Tüm Yaş Gurupları Tenis Şampiyonu Haluk Akkoyun, oyuncu Açelya Elmas, Eylem Şenkal ve TBV Başkanı Timur Erk’in de katılacağı ‘Şöhretler Maçı’ ile yapılacak.   

Tasarımcı ve illüstratör Robin Yayla tarafından, Cumhuriyetimizin 100. Yılı için Türk Böbrek Vakfı’na özel hazırlanan görsel de turnuva boyunca sergilenecek.

2 gün sürecek etkinlikte maçlar; double(kadın), double(erkek) ve mix olmak üzere 3 ana kategoride tek set oynanarak, turnuva eleme usulü gerçekleştirilecek. Turnuva;  ikinci günün akşamında gerçekleştirilecek kupa töreni ve Cumhuriyet kutlaması ile sona erecek.

 

Yer : Yeşilyurt Spor Kulübü – Yeşilyurt, Sahil Yolu Cad. No:6 Bakırköy   

Tarih: 28 Ekim 2023, Cumartesi 

Saat : 11.30

 

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