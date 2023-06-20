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Türk basketbolunun lokomotifi Anadolu Efes şampiyonluklarını kutladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı kupaları, konuklarla buluştu.

Türk basketbolunun lokomotifi Anadolu Efes şampiyonluklarını kutladı

Bu sezonu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Anadolu Efes, düzenlenen etkinlikte Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Genel Direktör Alper Yılmaz, Başantrenör Ergin Ataman, antrenörler, şampiyon oyuncular, kulüp çalışanları, partner markalardan temsilciler, medya mensupları ve kulüp paydaşlarının katılımıyla şampiyonluklarını kutladı.

Türk basketbolunun lokomotifi Anadolu Efes şampiyonluklarını kutladı

Kutlama gecesine katılan Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan yaptığı konuşmada, başta Başantrenör Ergin Ataman ve Yardımcı Koç Yakup Sekizkök olmak üzere, tüm oyuncuları ve kulüp çalışanlarını tebrik etti. Sezonun bitmesiyle beraber takımdan ayrılacak olan Ergin Ataman ve Yakup Sekizkök için ise özel olarak veda klipleri hazırlandı ve kendilerine Tuncay Özilhan tarafından teşekkür plaketleri verildi. 

Ergin Ataman ve Yakup Sekizkök’ün ardından Anadolu Efes’in sesi Mustafa Özben, alışıla geldiği üzere tüm oyuncuları pasta kesme seremonisi için sahneye davet etti.

 Başantrenör Ergin Ataman ve Yardımcı Antrenör Yakup Sekizkök birlikte geçen 5 sezon boyunca:

 2 Turkish Airlines EuroLeague

 3 Türkiye Basketbol Ligi Şampiyonluğu

 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

 3 Cumhurbaşkanlığı Şampiyonluğu

 

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