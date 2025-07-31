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Türk atışçılarından Avrupa’da madalya yağmuru

Türk atışçılarından Avrupa’da madalya yağmuru

Türk atışçılarından Avrupa’da madalya yağmuru

Fransa’nın Chateauroux kentinde 23 Temmuz – 07 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Avrupa Şampiyonası’nda, ülkemizi temsil eden milli atıcılık kafilemiz büyük bir başarıya imza attı.

Türk atışçılarından Avrupa’da madalya yağmuru

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Anlar başkanlığında şampiyonaya katılan milli sporcularımız, yalnızca bir günde tam 5 madalya kazanarak Türk bayrağını Avrupa semalarında gururla dalgalandırdı.

Bu önemli başarı, Türk atıcılığının uluslararası alandaki yükselişinin somut bir göstergesi olurken, sporcularımızın disiplini, azmi ve yetenekleri bir kez daha gözler önüne serildi.

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcularımızın isimleri ve branşları şöyle;

???? ALTIN MADALYA

Buğra SELİMZADE – 50 M Serbest Tabanca Büyük Erkekler

Muhammet Seyhun KAYA – Skeet Solo Genç Erkekler

???? GÜMÜŞ MADALYA

Adnan Efe UÇAR – 50 M Serbest Tabanca Genç Erkekler

Buğra SELİMZADE, İsmail KELEŞ, Aydın GÜÇLÜ – 50 M Serbest Tabanca Büyük Erkekler (Takım)

???? BRONZ MADALYA

Buğra SELİMZADE, Aydın GÜÇLÜ, İsmail KELEŞ – 25 M Standart Tabanca Erkekler (Takım)

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