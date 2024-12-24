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Türk Anneler Derneği yardım gecesi düzenledi

Türk Anneler Derneği Bakırköy Şubesi ve Mehsem Özşimşir Aşk Efza Müzik topluluğu, ihtiyaç sahiplerine ve okuyan öğrencilere burs verebilmek için yardım gecesi düzenledi.

Türk Anneler Derneği yardım gecesi düzenledi

İstanbul Florya Revan Garden'da düzenlenen gecenin sunuculuğunu Özlem Uçar üstlenirken geceye 500 hayırsever katıldı. 

Türk Anneler Derneği yardım gecesi düzenledi

Gecede derneğe katkılarından dolayı iş insanı Fahri Ateş, Gülçin Ateş Turan ve Mehsem Özşimşir'e plaketleri verildi.

Türk Anneler Derneği yardım gecesi düzenledi

Gecede TRT sanatçısı Mehsen Özşimşir Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

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