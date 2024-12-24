Türk Anneler Derneği yardım gecesi düzenledi

İstanbul Florya Revan Garden'da düzenlenen gecenin sunuculuğunu Özlem Uçar üstlenirken geceye 500 hayırsever katıldı.

Gecede derneğe katkılarından dolayı iş insanı Fahri Ateş, Gülçin Ateş Turan ve Mehsem Özşimşir'e plaketleri verildi.

Gecede TRT sanatçısı Mehsen Özşimşir Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

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