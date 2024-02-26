Türk Anneler Derneği Küçükçekmece şubesi 5.yılını kutladı

Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yıl boyunca yaptıkları ve bundan sonraki yapmak istedikleri projelere, çalışmalara değinen Figen Gürlek "16 ilde binlerce çocuğa ulaşmış derneğimizin şimdiki projesi. Hedefimizde Karadeniz var. Hepinizin sonsuz desteklerinizi bekliyoruz’’ dedi.

Etkinliğe Türk Anneler Derneği Ankara genel merkezden Ulviye Mecit, Balıkesir, Eminönü ve Beşiktaş Şubelerinin değerli yöneticileri, Chp kadın kolları, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu Şeref üyelerinden basın pr uzmanı Derya Özgören ve haute couture sanatçısı Arzu Yetiş Kocatape, Bakırköy dans sporları kulübü kurucusu sanatçı Hakan Ceyhan'ın yanı sıra derneğe destek olan bağışçılarda katıldılar. Arzu Yetiş Kocatepe'nin derneğe 1 tekerlekli sandalye bağışlaması üzerine duygusal anlar yaşanırken etkinliğin sonunda Türk Anneler Derneği Küçükçekmece Şubesinin destekçilerinede plaketleri sunuldu.

Türk Anneler Derneği Küçükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu ise Başkan Figen Gürlek, Funda Baykan, Gülriz Erdilli, Filiz Şahin, Gülcan Şen, Gülay Pelister ve Aysun Baykan’dan oluşuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.