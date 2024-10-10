Turhan Mildon’la ilgili Kongo’da şok iddialar

Turhan Mildon’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldığı Miller Holding’in iştiraki Milvest, Afrika’da skandalların göbeğinde. Milvest ve Turhan Mildon’un Afrika’da aldığı inşaat projelerinde Maliye Bakanı Nicolas Kazadi ile beraber yolsuzluk yaptığı ve ülke kaynaklarını zimmetine geçirdiği sebebiyle soruşturma geçireceği iddia ediliyor. Maliye Bakanı Nicolas Kazadi’nin görevinden alındığı ve ev hapsinde tutulduğu, Turhan Mildon’un da tüm projelerinin durdurulduğu iddialar arasında. Zaten fakir bir ülke olan Kongo’nun bu şekilde soyulmasına halk tepkili.

Çıkan haberlerde ayrıca Mildon’ların Afrika’ya geldiklerinde zengin olmadıkları ve halkı çeşitli vaatlere inandırarak servet edindikleri iddia ediliyor. (businessworldglobal.com)

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