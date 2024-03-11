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Turgay Saka'nın yeni şarkısı  "Ben Böyle Adalete" rekora koşuyor

Türk müziğinin özgün seslerinden Turgay Saka, son eseri "Ben Böyle Adalete" ile müzik dünyasında adeta fırtına estiriyor. Şarkı, sözleri ve alt yapısıyla dijital platformlarda kısa sürede büyük bir viral etki yaratırken, dinleyicilerin ruhunda baharı getiriyor.

Turgay Saka'nın yeni şarkısı  "Ben Böyle Adalete" rekora koşuyor

Sözleri Zafer Kerey'e, müziği ise Turgay Saka'ya ait olan şarkı, dinleyicilerden tam not alırken, düzenlemesinde Altınç Tombak imzası taşıyor. Saka, yeni şarkısında hayatın zorluklarına karşı güçlü bir serzenişle eşlik ederek pozitif duyguları dinleyicilere sunuyor.

Turgay Saka'nın yeni şarkısı  "Ben Böyle Adalete" rekora koşuyor

Gökhan Emre Kaya'nın yönetmenliğini üstlendiği klipte, Turgay Saka'yı yakın çevresi ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı. İzleyicileri eğlenceli görüntülerle coşturan klip, baharın güzel enerjisini tam anlamıyla hissettiriyor.

Turgay Saka'nın yeni şarkısı  "Ben Böyle Adalete" rekora koşuyor

Son dönemde sahne performansları ve güçlü repertuvarı ile dikkatleri üzerine çeken Turgay Saka, "Ben Böyle Adalete" şarkısıyla hayatın tüm ağır yüklerine karşı güçlü bir serzenişle eşlik ederek müzik severlere pozitif duyguları yaşatıyor. Sosyal medyada rekor kıran şarkı, dinleyicilerin kalplerini fethediyor ve müzik dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.

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