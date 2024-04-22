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‘Tur Rehberi’ okuma provasının ardından sete çıktı

BKM’nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi ‘Tur Rehberi’ gerçekleştirilen okuma provasının ardından sete çıktı.

‘Tur Rehberi’ okuma provasının ardından sete çıktı

Cem Gelinoğlu komedisini sinema perdesine aktaran filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Seyircileri kahkaha dolu bir tura çıkaracak olan filmin çekimleri Antalya’da gerçekleşiyor.

‘Tur Rehberi’ okuma provasının ardından sete çıktı

TUR VE ‘TUR REHBERİ’ BAŞLIYOR!

Ercüment ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkar. Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu turda katılımcıları hayatta tutabilmek zorunda olan bir tur rehberinin komik, adrenalin dolu ve heyecanlı mücadelesinde kazanan kim olacak?

‘Tur Rehberi’ okuma provasının ardından sete çıktı

Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun üstlendiği filmin kadrosunda Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Engin Türkoğlu, Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Melisa Duru Ünal, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Papuççuoğlu yer alıyor.

 

 

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