 Tuncay Akça'nın cenaze programı belli oldu

Hababam Sınıfı filmindeki rolüyle akıllarda yer eden usta oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti.

Akça (60) kalp krizi sonucu İstanbul'da vefat etti.



Oyuncunun cenaze programı belli oldu.



Akça'nın cenazesi 17 Ağustos'ta ikindi namazına mütakiben Şakirin Camii'nde kılınıp, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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