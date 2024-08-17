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Tuncay Akça'nın cenaze programı belli oldu

Tuncay Akça cenaze programı belli oldu

Tuncay Akça'nın cenaze programı belli oldu

Hababam Sınıfı filmindeki rolüyle akıllarda yer eden usta oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti.

 Tuncay Akça'nın cenaze programı belli oldu

Akça (60) kalp krizi sonucu İstanbul'da vefat etti.

Tuncay Akça'nın cenaze programı belli oldu
Oyuncunun cenaze programı belli oldu.

Tuncay Akça'nın cenaze programı belli oldu
Akça'nın cenazesi 17 Ağustos'ta ikindi namazına mütakiben Şakirin Camii'nde kılınıp, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

 

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