Hababam Sınıfı filmindeki rolüyle akıllarda yer eden usta oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti.

Akça (60) kalp krizi sonucu

İstanbul'da vefat etti.

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