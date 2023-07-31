Tunç Öz’den ‘Sultanım’a farklı yorum

Bugüne kadar birçok şarkısı ile 7’den 70’e herkesin kalbinde taht kuran ve eğlence deyince ilk akla gelen isimlerden olan Tunç Öz bu sefer Sezen Aksu imzalı bir şarkı ile yazı kasıp kavurmaya geliyor.

Daha önce Levent Yüksel’in seslendirdiği ‘Sultanım’ şarkısının sözü-müziği minik serçe Sezen Aksu’ya ait olurken, düzenlemeyi Miraç Kutlu yaptı.

Soykan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan şarkı tüm yaz boyunca herkesi dans ettirecek kadar iddialı bir şekilde düzenlendi.

Sanatçı Tunç Öz, şarkıyı söylemekle kalmadı klibi içinde yönetmen koltuğuna oturdu. İlk kez yönetmenlik yaptığını ve çok heyecanlandığın söyleyen başarılı isim, Sezen Aksu şarkısının kendisine uğur getireceğine ve şarkının herkes tarafından çok sevileceğine inandığını söylüyor.

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