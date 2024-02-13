Tüm dünyada ikonikleşmiş mat ruj ailesi şimdi daha fazlasını sunuyor

Bu yüzden ikonik Mat Rujumuzu yeniden tasarlama konusunda daha da ileri gittik. Mükemmel ruju yaratmak mı? İşte bunu yeniden tanımlıyoruz. Karşınızda... M·A·Cximal Mat Ruj Ailesi.
Tüm dünyada ikon haline gelmiş Mat Ruj Ailesi, şimdi dudaklara daha fazlasını sunmak için maksimum seviyede yeniden tasarlandı. Yepyeni kadifemsi mat bitiş ve dudaklar için besleyici, zengin formül ile daha yoğun renk, daha etkileyici pürüzsüz bitiş ve daha uzun süre kalıcı bir görünüm sunuyor.
Tüm dünyada ikonikleşmiş M·A·C Mat Ruj ailesi şimdi dudaklara daha yoğun renk, daha fazla konfor ve daha kalıcı etki sağlamak için yenilendi.
DAHA YOĞUN RENK: İkonik ve yeni trend renkleri içeren 40 farklı seçeneğiyle tek dokunuşta yoğun pigmentli renkler sunar.
DAHA FAZLA KONFOR: Formülünde bulunan hindistancevizi yağı, organik shea yağı ve organik kakao yağının karışımı sayesinde dudakları besler ve bakım yapar.
DAHA FAZLA BAKIM: Anında ve 8 saate kadar dudakları nemlendiren formül.
DAHA KALICI ETKİ: 12 saate kadar tam kapatıcı renk, kremsi formül ile pürüzsüz dudak görünümü sunar.
DAHA LÜKS AMBALAJ: Özel tasarımdan zengin formülüne kadar her dokunuşta daha fazlasını hisset!
DAHA DUYARLI: İkonik mat ruj sürdürülebilirlik misyonumuz çerçevesinde en az %30'u geri dönüştürülmüş materyalden oluşturulmuştur.
İkonik ve yeni trend renkler ile tanış!
Ruby Woo, Velvet Teddy, Diva ve daha fazlasına artık yeni trend renkler de ekleniyor. Dudaklarınızın bildiği ve sevdiği ikonik M·A·C renk tonlarının yanı sıra, yeni seçenekler sunan mat ruj serimiz, gündelik nude tonlardan editoryal M·A·C trend tonlarına kadar, makyaj sanatçıları tarafından onaylı, maksimum etki için tasarlanmış yepyeni 40 renk seçeneği sunuyor.
Dudaklara daha fazlasını sunmak için yeniden tasarlandı!
M·A·C Kuzey Amerika Sanat ve İçerik Direktörü, Chantel Miller "Mükemmel bir mat ruju tarif etmek zor ama onu bir kere kullandığınızda anlarsınız. M·A·Cximal, kadifemsi mat formülü ile görünümünüzü keskinleştirmenize veya dudaklarınıza rahatça renk vermenize olanak tanıyan bir esnekliğe sahiptir," diyor.
“Kremsi ve dudakları nemlendiren formülü sayesinde 12 saate kadar gerçek renk elde edebilirsin. Dudak görünümü belirginleştirmek ve daha keskin hale getirmek için M.A.C Dudak kalemleri ile eşleştirebilirsin!”
M·A·Cximal kadrosuyla tanış!
M·A·Cximal segmentinin ardındaki yaratıcılık ürün kadar çarpıcı! M.A.C Global Marka Elçisi ve uluslararası pop ikonu Danna Paola'nın yanı sıra Georgia Palmer, Sora Choi, Simona Kust, Kristen McMenamy ve Alva Claire gibi çeşitli markalardan ikonik yüzlerle birlikte yer alıyor. Oyuncu kadrosunu Grammy adayı Gordon Von Steiner ve Carlijn Jacobs üstlenirken, kampanya styling’ini efsanevi Patti Wilson tarafından yaratıldı ve modanın ve ünlülerin favorisi olan M.A.C Global Makyaj Sanatları Yaratıcı Direktörü Terry Barber tarafından yönetildi. Bu benzersiz yaratıcı yeteneklerin birleşimiyle ortaya çıkan sonuç, sadece çığır açan ürünler değil, aynı zamanda dünyanın en çok talep gören ve seçici endüstri liderleri tarafından geliştirilen ikonik görseller yaratma konusunda güzellik markası statümüzü özetleyen, kendine güvenen ve cesur bir lansman sunuyor.
Yaşadığımız dünyayı değiştiren ikonik Mat Ruj yeniden tasarlanmış olabilir, ancak çok sevilen ve yoğun pigmentli yeni renklerle ikonikleşmiş vanilya kokusunu sunmaya devam ediyor.
M·A·Cximal Silky Matte Lipstick Renk Seçenekleri
Antique Velvet: Intense Brown
Avant Garnet: Rich Dirty Red
Café Mocha (NEW): Mauvy Pinky Nude
Candy Yum-Yum: Neon Pink
Captive Audience (NEW): Pinkish Plum
Caviar (NEW): Black
Chili: Warm Brick Red
D For Danger: Brick Red
Diva: Intense Reddish Burgundy
Everybody’s Heroine (NEW): Bright Purple
Flamingo (NEW): Clean Yellow Baby Pink
Forever Curious (NEW): Pinky Red
Get The Hint: Warm Rose
Go Retro (NEW): Muted Peachy Pinky Brown
Honeylove: Light Beige-Toned Rose
Keep Dreaming: Deep Blue-Rose
Kinda Sexy: Neutral Pinky Rose
Lady Danger: Vivid Bright Coral Red
Lipstick Snob: Light Neutral Pink
Marrakesh: Intense Orange Brown
Mehr: Midtoned Mauve Pink
Mixed Media (NEW): Intense Purple-Red
Mull It To the Max (NEW): Dirty Peach
No Coral-ation (NEW): Light Muted Coral
Overstatement (NEW): Intense Burnt Orange
Red rock: Classic Clean Red
Ring the alarm: Milky Pink Red
Ruby Woo (NEW): Vivid Blue-Red
Russian Red: Intense Bluish-Red
Sin: Deep Dark Blue-Red
Smoked Purple: Deep Eggplant Purple
Soar: Midtone Cool Mauve
Sugar Dada: Brownish Orange-Red
Sweet Deal: Midtoned Nude-Pink
Taupe: Muted Reddish Taupe Brown
Twig Twist (NEW): Soft Muted Brownish Pink
Velvet Teddy: Deep-Tone Beige
Warm Teddy (NEW): Dirty Warm Nude
Whirl: Dirty Rose
You Wouldn’t Get It: Midtoned Pink
M·A·Cximal Silky Matte Lipstick Fiyatı: 729 TL
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