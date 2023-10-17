Tüm dünya bu konseri konuşuyor

Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'ndaki müzik ve görsel şov coşkusunu yaklaşık 50.000 kişi aynı anda yaşadı.

Burak Yeter, Space konsepti ile, 50.000 kişiye daha önce denenmemiş bir konser olan kesintisiz şarkılar ve özel gitar şovunu bütünleştirerek 2 saat aralıksız sahne aldı.

Tüm dünyada trend olan bu etkinliği, dünyanın dört bir yanından gelen Dimash Qudaibergen hayranları da yaşadı.

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