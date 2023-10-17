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Tüm dünya bu konseri konuşuyor

Burak Yeter'in, Dimash Qudaibergen ile birlikte, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday olan 360 derece konser deneyimiyle, 15 metre yüksekliğindeki Astronot heykelinin hemen önünde sahne aldığı konserde unutulmaz anlar yaşandı.  

Tüm dünya bu konseri konuşuyor

Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'ndaki müzik ve görsel şov coşkusunu yaklaşık 50.000 kişi aynı anda yaşadı.

Tüm dünya bu konseri konuşuyor

Burak Yeter, Space konsepti ile, 50.000 kişiye daha önce denenmemiş bir konser olan kesintisiz şarkılar ve özel gitar şovunu bütünleştirerek 2 saat aralıksız sahne aldı.

Tüm dünya bu konseri konuşuyor

Tüm dünyada trend olan bu etkinliği, dünyanın dört bir yanından gelen Dimash Qudaibergen hayranları da yaşadı.

Tüm dünya bu konseri konuşuyor

 

 

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