Tulum çalıp horon tepmeye hazırlanıyor!

18 Ocak’ta Giresun Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek bu özel gece, hem müzik hem de yöresel sürprizlerle dolu olacak. Eşi Isabella’nın konsere özel tasarladığı geleneksel kıyafet ile sahne alacak olan ünlü sanatçı, hemşehrilerine unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Saksafonuyla gönüllerde taht kuran Duygulu, bu kez sahnede tulum çalıp horon tepecek! Şehrin dört bir yanına asılan dev afişlerle tüm Giresun’u konsere davet eden sanatçı, “Eşimin memleketinde sahne almak benim için büyük bir onur. Bu geceyi unutulmaz kılmak için sabırsızlanıyorum!” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

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