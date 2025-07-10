  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tuğçe Tayfur soy isim davasından sonra açıklama yaptı

Tuğçe Tayfur soy isim davasından sonra açıklama yaptı . İşte detaylar...

Tuğçe Tayfur soy isim davasından sonra açıklama yaptı

Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetmişti.

Tuğçe Tayfur soy isim davasından sonra açıklama yaptı
Daha sonra aile arasındaki miras kavgası, mahkemeye taşınmıştı.

 Tuğçe Tayfur soy isim davasından sonra açıklama yaptı

Duruşmadan sonra sanatçının kızı 'soy isim' davasından sonra Tuğçe Tayfur, aile üyelerine tepki gösterdi.

 Tuğçe Tayfur soy isim davasından sonra açıklama yaptı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Donné yaz stilini yeniden tanımlıyor
  Hayatın İçinden

Donné yaz stilini yeniden tanımlıyor

Yazın ferahlığı cildinizle buluşuyor
  Hayatın İçinden

Yazın ferahlığı cildinizle buluşuyor

Zamanın Kapıları dizisinin son iki bölümü yayınlandı
  Magazin

Zamanın Kapıları dizisinin son iki bölümü yayınlandı

Seda Üren'den şöhret açıklaması!
  Magazin

Seda Üren'den şöhret açıklaması!

Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
  Gündem

Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

İstanbul'a sevgilisi China Suarez ile gelen Mauro Icardi'den çarpıcı sözler!
  Magazin

İstanbul'a sevgilisi China Suarez ile gelen Mauro Icardi'den çarpıcı sözler!