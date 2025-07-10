Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetmişti.



Daha sonra aile arasındaki miras kavgası, mahkemeye taşınmıştı.

Duruşmadan sonra sanatçının kızı 'soy isim' davasından sonra Tuğçe Tayfur, aile üyelerine tepki gösterdi.

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