  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tuğçe Tayfur'dan babası Ferdi Tayfur ile ilgili açıklama geldi! İbrahim Tatlıses'e gönderme!

Tuğçe Tayfur'dan babası Ferdi Tayfur ile ilgili açıklama geldi! İşte detaylar...

Tuğçe Tayfur'dan babası Ferdi Tayfur ile ilgili açıklama geldi! İbrahim Tatlıses'e gönderme!

Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un vefatından sonra ilk kez açıklama yaptı.

Tuğçe Tayfur'dan babası Ferdi Tayfur ile ilgili açıklama geldi! İbrahim Tatlıses'e gönderme!
Babasıyla olan çocukluk karesini yayınlayan Tuğçe Tayfur, "Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu. O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil kralıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi, "hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın" dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim. Belki birgün. Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua" dedi.

Tuğçe Tayfur'dan babası Ferdi Tayfur ile ilgili açıklama geldi! İbrahim Tatlıses'e gönderme!
İbrahim Tatlıses, cenazede Ferdi Tayfur için, "Arabeskin prensiydi" demişti.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları!
  Magazin

Ünlü model Şevval Şahin'in Phuket pozları!

Sarp Levendoğlu'ndan konuşulacak açıklamalar! Çocuk yapacağıma sörf yaparım!
  Magazin

Sarp Levendoğlu'ndan konuşulacak açıklamalar! Çocuk yapacağıma sörf yaparım!

Mert Turak'ın aile itirafı!
  Magazin

Mert Turak'ın aile itirafı!

Kemal Sunal'ın oynadığı 'Zübük' filmi yeniden çekiliyor! Başrolde sürpriz isim!
  Magazin

Kemal Sunal'ın oynadığı 'Zübük' filmi yeniden çekiliyor! Başrolde sürpriz isim!

Halit Ergenç'in saçı gündem oldu!
  Magazin

Halit Ergenç'in saçı gündem oldu!

Yeni Lash Idôle Flutter Extension Maskarası ile tanış!
  Moda ve Güzellik

Yeni Lash Idôle Flutter Extension Maskarası ile tanış!