  Tuğçe Tayfur bebeğini kucağına aldı! Kızının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur bebeğini kucağına aldı.



Eşi Muhammet Aydın ile bebeklerine Necla Hira adını veren Tayfur, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



Tayfur, kızının kan değerinin biraz düşük olduğunu belirtti.

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