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Tuğçe Tayfur bebeğini kucağına aldı! Kızının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Tuğçe Tayfur bebeğini kucağına aldı! Kızının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! İşte detaylar...

Tuğçe Tayfur bebeğini kucağına aldı! Kızının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur bebeğini kucağına aldı.

  Tuğçe Tayfur bebeğini kucağına aldı! Kızının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
Eşi Muhammet Aydın ile bebeklerine Necla Hira adını veren Tayfur, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Tuğçe Tayfur bebeğini kucağına aldı! Kızının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
Tayfur, kızının kan değerinin biraz düşük olduğunu belirtti.

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