 Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'u kaybetmesinin ardından iğnelerle ayakta duruyor!

Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti.

Son dönemde babasıyla davalık olan Tuğçe Tayfur'un, sanatçıın vefat haberinden sonra iğnelerle ayakta durduğu ortaya çıktı.



Murat Uçmaz, Tuğçe Tayfur'un karesini paylaşarak, "Canım arkadaşımın gözyaşı bir an olsun durmadı. İğnelerle zorla ayakta duruyor" diye yazdı.

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