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Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'u kaybetmesinin ardından iğnelerle ayakta duruyor!

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'u kaybetmesinin ardından iğnelerle ayakta duruyor! İşte detaylar...

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'u kaybetmesinin ardından iğnelerle ayakta duruyor!

Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti.

 Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'u kaybetmesinin ardından iğnelerle ayakta duruyor!

Son dönemde babasıyla davalık olan Tuğçe Tayfur'un, sanatçıın vefat haberinden sonra iğnelerle ayakta durduğu ortaya çıktı.

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'u kaybetmesinin ardından iğnelerle ayakta duruyor!
Murat Uçmaz, Tuğçe Tayfur'un karesini paylaşarak, "Canım arkadaşımın gözyaşı bir an olsun durmadı. İğnelerle zorla ayakta duruyor" diye yazdı.

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