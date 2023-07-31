Tuğçe Tayfur'a kötü haber...

Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı iş insanı Burak Kalfa'yı geçtiğimiz günlerde savcılığa kendisini tehdit edip 'Şiddet uyguluyor' diye şikayet ederek, Kalfa'nın her yerde arandığını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Ünlü iş insanının aranmasının olmadığı ve savcılığın takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı. (Sacit Aslan)

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