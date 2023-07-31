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Tuğçe Tayfur'a kötü haber

Tuğçe Tayfur'a kötü haber...

Tuğçe Tayfur'a kötü haber

Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı iş insanı Burak Kalfa'yı geçtiğimiz günlerde savcılığa kendisini tehdit edip 'Şiddet uyguluyor' diye şikayet ederek, Kalfa'nın her yerde arandığını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Tuğçe Tayfur'a kötü haber

Ünlü iş insanının aranmasının olmadığı ve savcılığın takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı. (Sacit Aslan)

Tuğçe Tayfur'a kötü haber

 

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