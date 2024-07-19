Tuğba Yurt Times Meydanı’nda

Tuğba Yurt, Temmuz ayında New York Times Meydanı’nda yer almaya devam ediyor.

Yurt, “Dinleyicilerime ve şarkımı seven tüm müzik severlere teşekkür ediyorum” dedi.

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