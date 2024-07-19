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Tuğba Yurt Times Meydanı’nda

Üst üste yayınladığı hit şarkılarla adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcı Tuğba Yurt, yeni şarkısı “Yolun Sonu” ile Spotify’da güçlü kadın müzisyenlerin yer aldığı “EQUAL” listesinin kapak yıldızı oldu.

Tuğba Yurt Times Meydanı’nda

Tuğba Yurt, Temmuz ayında New York Times Meydanı’nda yer almaya devam ediyor.

Tuğba Yurt Times Meydanı’nda

Yurt, “Dinleyicilerime ve şarkımı seven tüm müzik severlere teşekkür ediyorum” dedi.

Tuğba Yurt Times Meydanı’nda

 

 

 

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