Tuğba Yurt’a 20 bin kişilik dev koro

20 bin kişinin katıldığı Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen konserde Tuğba Yurt’un şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edilmesi dev bir koroyu anımsattı. Kendi şarkılarının yanı sıra farklı tarzda şarkıları da seslendiren başarılı sanatçı, dinleyenlerden tam not aldı.

Beyaz sahne kostümüyle de göz kamaştıran Yurt, “Stilistim Kaya Emrah Kaya ile Tolga Çam bu konser için kıyafetimi özel olarak tasarladı. Sizlerin vesilesi ile ayrıca onlara da teşekkür etmiş olayım” dedi. Söz ve müziği Ersay Üner’ e ait olan yeni şarkısını da 8 Eylül’de dinleyenleri ile buluşturacağını söyledi. Ardından konser maratonunun da yoğun olacağını belirten Yurt, güzel günler bizi bekler, çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

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