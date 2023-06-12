Tuğba Ünal yürek hoplattı! 

Tuğba Ünal, önceki gün İstanbul'da bir mekanda sahneye çıktı. Sesi ve şarkılarıyla kulakların pasını silen sanatçı, giydiği sahne kostümü ise yürek hoplattı.

Sahne kıyafeti oldukça beğenilen Ünal hayranları tarafından alkış yağmuruna tutulunca göz yaşlarına hakim olamadı. Ünal, "Bu gece beni yalnız bırakmayıp burayı doldurduğunuz ve beraber şarkılar söylediğimiz için çok mutluyum. Sizleri çok seviyorum” diyerek kendisini izlemeye gelen konuklarına teşekkür etti.

İstanbul’daki sahnesiyle yaz konserlerine start veren Tuğba Ünal, 2023’te sahnelerde fırtına gibi esecek.

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