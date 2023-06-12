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Tuğba Ünal yürek hoplattı! 

Ünlü şarkıcı Tuğba Ünal, son yaptığı şarkılarla büyük bir çıkış yakalarken sahne performansı ve tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Tuğba Ünal yürek hoplattı! 

Tuğba Ünal, önceki gün İstanbul'da bir mekanda sahneye çıktı. Sesi ve şarkılarıyla kulakların pasını silen sanatçı, giydiği sahne kostümü ise yürek hoplattı. 

Tuğba Ünal yürek hoplattı! 

  Sahne kıyafeti oldukça beğenilen Ünal hayranları tarafından alkış yağmuruna tutulunca göz yaşlarına hakim olamadı. Ünal, "Bu gece beni yalnız bırakmayıp burayı doldurduğunuz ve beraber şarkılar söylediğimiz  için çok  mutluyum. Sizleri çok seviyorum” diyerek kendisini izlemeye gelen konuklarına teşekkür etti. 

Tuğba Ünal yürek hoplattı! 

İstanbul’daki sahnesiyle yaz konserlerine start veren Tuğba Ünal, 2023’te sahnelerde fırtına gibi esecek.

Tuğba Ünal yürek hoplattı! 

 

 

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