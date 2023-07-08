Snapchat'te Tuğba Ünal çılgınlığı

Art arda çıkardığı şarkılarla müzikseverlerden tam not alan Tuğba Ünal, bir yandan da sosyal medyada fenomen olmaya devam ediyor. Özellikle Snapchat’te binlerce takipçisi olan sanatçı, paylaşımlarıyla olay yaratıyor.

Snapchat'te video paylaşan Tuğba Ünal’ın o sırada sakız çiğnemesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bir takipçisi Ünal’ın çiğnediği sakıza talip oldu ve tam 30 bin TL ödedi.

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