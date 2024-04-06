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Tuğba Ünal bayramı Makedonya'da karşılayacak

Ünlü sanatçı Tuğba Ünal, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Güzel havanın tadını çıkaran ünlü şarkıcı güzel havayı değerlendirip iş toplantılarını yaptığını belirtti.

Tuğba Ünal bayramı Makedonya'da karşılayacak

Gazetecilerle ayaküstü konuşmayı da ihmal etmeyen şarkıcı, "Her şey yolunda arkadaşlar. Güzel havayı görünce attım kendimi dışarı. Yeni sürpriz projelerimiz var. Bayramı Makedonya’da geçireceğim. Kuzey Makedonya’nın doğusunda  bulunan Radoviş şehrin merkezinde sevenlerimle birlikte olacağım." diyerek herkesin bayramını şimdiden kutladı. 

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