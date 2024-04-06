Tuğba Ünal bayramı Makedonya'da karşılayacak

Gazetecilerle ayaküstü konuşmayı da ihmal etmeyen şarkıcı, "Her şey yolunda arkadaşlar. Güzel havayı görünce attım kendimi dışarı. Yeni sürpriz projelerimiz var. Bayramı Makedonya’da geçireceğim. Kuzey Makedonya’nın doğusunda bulunan Radoviş şehrin merkezinde sevenlerimle birlikte olacağım." diyerek herkesin bayramını şimdiden kutladı.

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