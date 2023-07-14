Tuğba Özerk: Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz!

Güzel sanatçı Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde katıldığı Louren lansmanında “Mayo ve bikinilerimle herkese meydan okuyacağım” demişti.

Bu açıklamasıyla yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan Özerk, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile de “Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz. Kapiş” notunu düşerken kime atıfta bulunduğu ise merak konusu oldu.

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