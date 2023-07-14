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Tuğba Özerk: Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz!

Şarkıcı Tuğba Özerk, “Bikini ve mayolarımla herkese meydan okuyacağım” sözlerinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Tuğba Özerk: Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz!

Güzel sanatçı Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde katıldığı Louren lansmanında “Mayo ve bikinilerimle herkese meydan okuyacağım” demişti.

Tuğba Özerk: Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz!

Bu açıklamasıyla yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan Özerk, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile de “Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz. Kapiş” notunu düşerken kime atıfta bulunduğu ise merak konusu oldu.

Tuğba Özerk: Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz!

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