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Tuğba Özerk’den sevenlerine sürpriz

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Türk popunun en güçlü seslerinden  Tuğba Özerk, geçtiğimiz aylar çıkardığı single “Sahibiden Satılık” bu kez de Akustik versiyonu yayınladı.

Tuğba Özerk’den sevenlerine sürpriz

Düzenlemesi Murat Yeter’e olan şarkının söz ve müziği Tuğba Özerk’in.

Tuğba Özerk’den sevenlerine sürpriz


Akustik versiyona özel olarak gündelik yaşamında kullandığı İstanbul Metro durakları ve Metro’da tek kıyafet ve rötuşsuz olarak video çekildi.

"Gidesim Geldi", "Patron", "Aklımda Sen Varsın", "Acı Hatıralar" gibi hit şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Tuğba Özerk, geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve büyük ilgi gören "Sahibinden Satılık" isimli şarkısının ardından bu kez dinleyicilerine şarkının çok istek alan akustik versiyonuyla sürpriz yaparak yayınladı.

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