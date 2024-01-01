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Tuğba Özerk:2024 umut, barış ve aşk dolu geçsin 

Tuğba Özerk, yeni yıla Bostancı’daki Dedeman Otel’de yaklaşık 600 kişilik davetli grubuyla birlikte girdi. Orkestra arkadaşlarıyla birlikte hareketli şarkılarını seslendiren Özerk, modacı Hasan Altın’ın derin göğüs dekolteli iki kostümüyle sahnedeydi. 

Tuğba Özerk:2024 umut, barış ve aşk dolu geçsin 

Davetliler arasında yer alan bir kadın girişimci Özerk’e kendisinin yaptığı kristal nazar boncuğunu hediye edip ¨Yeni yılda da size ve şarkılarınıza nazar değmesin¨ diyerek elbisesine iliştirdi.

Tuğba Özerk:2024 umut, barış ve aşk dolu geçsin 

Tuğba Özerk ¨2023 ülkemiz ve tüm dünya için üzücü geçti. Kutlu olsun 2024, tepeden tırnağa umut, baştan sona gerçek her zerresi mutluluk, barış ve aşk dolu geçsin¨ dedi. 

Tuğba Özerk:2024 umut, barış ve aşk dolu geçsin 

 

 

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