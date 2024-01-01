Tuğba Özerk:2024 umut, barış ve aşk dolu geçsin 

Davetliler arasında yer alan bir kadın girişimci Özerk’e kendisinin yaptığı kristal nazar boncuğunu hediye edip ¨Yeni yılda da size ve şarkılarınıza nazar değmesin¨ diyerek elbisesine iliştirdi.

Tuğba Özerk ¨2023 ülkemiz ve tüm dünya için üzücü geçti. Kutlu olsun 2024, tepeden tırnağa umut, baştan sona gerçek her zerresi mutluluk, barış ve aşk dolu geçsin¨ dedi.

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