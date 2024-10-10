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Tuğba Özay ve Maral'dan şiddete karşı tepki

Beylikdüzü’nde açılışı yapılan Villa Palace Kuaför Salonu, ünlü isimlerin katılımıyla dikkat çekti.

Tuğba Özay ve Maral'dan şiddete karşı tepki

Burçak Atalık ve Elvan Karapehlivan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, manken ve şarkıcı Tuğba Özay, Maral yer aldı.

İki ünlü isim tüm Türkiye'yi yasa boğan kadın cinayetlerine tepki gösterdi. 

Tuğba Özay ve Maral'dan şiddete karşı tepki

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