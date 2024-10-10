Tuğba Özay ve Maral'dan şiddete karşı tepki

Burçak Atalık ve Elvan Karapehlivan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, manken ve şarkıcı Tuğba Özay, Maral yer aldı.

WhatsApp Video 2024-10-09 at 16.33.20

İki ünlü isim tüm Türkiye'yi yasa boğan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.