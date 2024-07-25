Tuğba Özay: Sperm bankasından anne olabilirim

Cezaevi süreci ve anne olma hayali ile ilgili açıklamalar yapan Özay, gündemi değiştirecek sözler söyledi.

"SPERM BANKASINDAN ANNE OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM!"

Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Özay, anne olma hayalinden bahsederken, "Bir gün sperm bankasından sperm ile anne olabilirim. O duyguyu tatmayı ve özellikle babamın soyunu devam ettirmek istiyorum. Benim soyadımı alacak bir çocuk babamın soyunu yürütsün istiyorum" şeklinde konuştu.

"HAYATIMA GİRECEK KİŞİ BENİ TAŞIMALI"

"Davul bile dengi dengine çalar" diyen Özay, hayatında şu an kimse olmadığını ama hayatına girecek kişinin de onu maddi manevi taşıyan bir kişi olması gerektiğini belirtti. "Bu yaştan sonra kimseye eğitim veremem," diyen Özay, "Benim ile birlikte olacak adamın yaşı da karakteri de bana uymalı" dedi.

"CEZAEVİNDE PİLATES EĞİTMENLİĞİ YAPTIM!"

Pınar Kerimoğlu’nun cezaevi ile ilgili sorularını da yanıtlayan başarılı manken, "Bir dönem ben de cezaevine girdim. Orada çok değişik hikayeler ile karşılaştım ama ben oraya girdim diye kendimi soyutlamadım kimseden. Aksine her sabah mahkûmları ve gardiyanları spor salonuna toplayıp 2-3 saat onlara pilates eğitimi veriyordum ve bu onların çok hoşuna gidiyordu. Ben cezaevinden tahliye olurken tüm koğuşlar alkışlarla uğurladı beni" şeklinde konuştu.

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