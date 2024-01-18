 Tuğba Ekinci, estetik yaptıran Rafet El Roman ve Gökhan Özen’e öyle bir yorum yaptı ki!

Şarkıcı Tuğba Ekinci, köpeğiyle Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Şarkıcı, hava soğuk olduğu için köpeğini kalın giydirdiği görüldü. Bu sene çok çalışmak istediğini belirten Ekinci, "Oyuncuların hepsi şarkıcı olmaya çalışıyor. Mesleği elden kaptırmamak için yatırım yapıyorum" dedi. Gökhan Özen ve Rafet El Roman'ın botokslu yüzleri için şarkıcı, "Sanki bir doktor hatası... Bir doktor çağırıp katletmiş. Erkeğe yakışmayacak şeyler. Karizmatik değil. Karizmaları çöp olmuş. Kadın hayranları var, ne diyorlar acaba?" diye konuştu. "Türkiye'nin en güzel kadınıyım" diyen Ekinci, "Ne botoks ne estetiğim var. Serenay Sarıkaya da bile botoks vardır. Bir tek dişlerim yapma. O da çocukken yapıldı, sayılmaz. Bir kişi bile, 'Tuğba Ekinci'den güzelim' diyemez. 46 yaşındayım. Benim yaşama gelip, söylesinler. Mesela Defne Samyeli, çok abartıyor. Her yerinde estetik var. Nesi güzel? Fahriye Evcen ve Beren Saat'de estetik var" diye konuştu. Gökhan Özen'in, "Sağlık için operasyon oldum" sözleri için şarkıcı, "Erkek dediğin çizgili, kadın pürüzsüz olur. O ne öyle yumurta gibi, öyle erkek mi olur?" açıklamasını yaptı.

BÜLENT ERSOY ŞAMPİYON

Şarkıcı, Bülent Ersoy'un, "Zeki Müren acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü" sözleri için, "Bülent Ersoy o yıllar pembe kimlik alabilmek ve bunu Türkiye'ye getirebilmek için çaba vermiş bir star. O bedelini ödediği için her şeyi söylemeye hakkı var. Çıktığı yolda çok cesur ve bence şampiyon. Bir şampiyonun yıllar sonra konuşması normal. Bedelini kat kat ödemiş star. O yıllar onun varlığından rahatsız olması normal. Bahsettiği isim onun kadar cesur değil. Bülent Ersoy'un pembe kimliği için verdiği mücadeleyi herkes kıskanır. Zeki Müren Sanat Güneşi'miz ama cesaret ayrı bir şey... İkisi ayrı konular" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, "Ajda Pekkan'ın jenerasyonları folyo kağıdı... Ajda Pekkan tartışmaya kapalı... Bülent Ersoy, Zeki Müren, Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Nazan Öncel'in tırnağı olamayız" dedi.

BAKANIN BEYNİNİ PATLATIRIM

Melisa Döngel'in, "Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm" sözleriyle gündem olmasına Ekinci, "Ben arkadaşımın sevgilisine bakmam. Bakanın da beynini patlatırım. Onun beynini patlatmamışlar, daha denk gelmemiş. Çok ayıp şeyler. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma" diyerek

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