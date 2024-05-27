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Tuğba Ekinci eski defterleri açtı! “Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural yıllar önce…”

Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu şarkıcı Tuğba Ekinci oldu. Kariyeri ve hakkında çıkan haberler ile ilgili konuşan Ekinci, magazin dünyasında bomba etkisi yaratacak açıklamalar yaptı.

Tuğba Ekinci eski defterleri açtı! “Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural yıllar önce…”

Pınar Kerimoğlu’nun, Mert Demir ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında düşüncelerini sorduğu Ekinci, magazin dünyasında dengeleri değiştirecek açıklamalar yaptı.

Tuğba Ekinci eski defterleri açtı! “Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural yıllar önce…”

"Serenay Sarıkaya akıllı kız reklamını güzel yapıyor” diyen Ekinci, “2010 yılında Serenay Sarıkaya daha tanınmıyor. O dönem Adanalı dizisi yeni bitmiş hiçbir magazinde yok ama Ahmet Kural’ın sevgilisiydi. Bir gün Ahmet bana geldi çok samimi arkadaşımdı sürekli görüşürdük. Tuğba dedi Bodrum’a gittik bitti ilişki, her köşede magazinciler ile görüşüyor, her köşede benimle haber olmaya çalışıyor kendi Pr çalışmasını yapmak istedi ve ben de bıraktım kaçtım geldim  dedi” açıklamaları ile yıllar önce yaşanmış Serenay Sarıkaya, Ahmet Kural aşkını da ifşa etmiş oldu.

Tuğba Ekinci eski defterleri açtı! “Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural yıllar önce…”

ALDATMAK ERKEĞİN ELİNİN KİRİDİR

Her söyledi gündem, her yaptığı olay olan Tuğba Ekinci’den Kibariye’yi destekleyen sözler. Ekinci’nin “ Aldatan adam evdekine daha düşkündür, aldatmayan erkekte sorun vardır, aldatmak erkeğin elinin kiridir erkek dediğin birazcık aldatabilir” sözleri magazin dünyasında günlerce konuşulacak gibi duruyor.

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