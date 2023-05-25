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SnobMagazin.com

Tuğba Ekinci'den olay açıklama: Fakirler izlemesin bizi, zenginler izlemeye gelsin

Tuğba Ekinci'den olay açıklamalar geldi. İşte haberin detayları...

Tuğba Ekinci'den olay açıklama: Fakirler izlemesin bizi, zenginler izlemeye gelsin


Snob Magazin'in özel haberine göre;Tuğba Ekinci, köpeğiyle Şişli'de görüntülendi. Çalışmalarından bahseden şarkıcı, "Bayramda Bodrum'da sahne alacağım. Saat kısıtlaması devam ediyor. İnsanlar uyuz olacak ama inanır mısınız benim işime geliyor. Geç saatte sahne alıp eve gittiğimde saat 04.00-05.00'i gösterdiğinde, 'Herkes ne güzel yatağında uyurken ben bu saatte dışarıdayım' diye üzülüyordum. 01.00'e kadar olmasa hem benim açından iyi hem de izleyici için iyi... Sabah olunca işine gidiyor. Vücudu da yorulmuyor. Alkol satan yerde ona göre zamanlama yapıyor" dedi.

Tuğba Ekinci'den olay açıklama: Fakirler izlemesin bizi, zenginler izlemeye gelsin
"ONLAR ART NİYETLİ"
Ekinci, "Bazı mesletaşlarınız saat kısıtlamasına tepki gösteriyor" sözlerine, "Onlar art niyetli... İnsanlar açısından düşündüğün zaman bu sağlıklı... Eğlendin işte yeter git evine yat" karşılığını verdi.

Tuğba Ekinci'den olay açıklama: Fakirler izlemesin bizi, zenginler izlemeye gelsin
"ÇALIŞTIĞIMIZ YERE FAKİRLERİ BEKLEMİYORUZ"
Son dönemde bazı sanatçıların sahne fiyatları için 1-2 milyon TL arası istemesine şarkıcı, "Gayet iyi oldu, bedavaya eğlence yok. Görüyorsunuz hayat pahalılığını, ne alaka? Ona göre eğlence var. Kadın var, bar var ve eğlence var. Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri içeri almıyoruz. Fiyatlar normal, daha da pahalı olması gerekiyor" diyerek, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Tuğba Ekinci'den olay açıklama: Fakirler izlemesin bizi, zenginler izlemeye gelsin

"HER ZAMAN PAHALI BİR KADIN OLDUM"
Ekinci, "Sizin sahne fiyatınız ne kadar?" sorusuna, "Menajerimi arayın. Her zaman pahalı bir kadın oldum. Ama tabii yerine göre. Bazı arkadaş, eşimiz ve dostumuzun mekanların da bütçemizi küçültüyoruz. Ama beni yakından görmek isteyen parayı verecek, parasız yok. 10 metreden fazla yaklaştırmam, haydi yallah" yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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