  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tugay Mercan evleniyor mu? İşte cevabı...

Ünlü oyuncu Tugay Mercan evleniyor mu? İşte cevabı...

Tugay Mercan evleniyor mu? İşte cevabı...

Oyuncu Tugay Mercan, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazeteciler ile projeleri ve çalışma hayatı üzerine sohbet eden Tugay Mercan, ardından sevgilisi Deniz Baydar ile evlilik soruları karşısında, "İlişkimiz çok güzel gidiyor, uzun zamandır birlikteyiz zaten. O benim arkadaşım, sevgilim her şeyim yani. Zamanı gelirse evlilik de olabilir tabii, niye olmasın?" dedi.

 Tugay Mercan evleniyor mu? İşte cevabı...

Tugay Mercan, "Yatırım yapar mısınız?" sorusuna ise, "Ben insana yatırım yaparım. Hep işe yaramıştır." diye yanıt verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Engin Altan Düzyatan oğlu Emir ile Manchester City'in antrenmanını izledi
  Magazin

Engin Altan Düzyatan oğlu Emir ile Manchester City'in antrenmanını izledi

Melis Sezen'den yeni imaj!
  Magazin

Melis Sezen'den yeni imaj!

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı!
  Magazin

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı!

“Yanlış anlaşılmasın ablam değil annem”
  Magazin

“Yanlış anlaşılmasın ablam değil annem”

İsrail' in Filistin'e saldırısı sinemaya taşınıyor
  Kültür - Sanat

İsrail' in Filistin'e saldırısı sinemaya taşınıyor

Serkan Tınmaz ve Mavi Gri’den müzikal sürpriz
  Magazin

Serkan Tınmaz ve Mavi Gri’den müzikal sürpriz