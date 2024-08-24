 Tufan Kayhan’dan yeni single

ARBA PRODUCTION etiketiyle müzikseverlerle buluşan Tufan Kayhan, dördüncü single albümü olan "Silüet" adlı yeni parçasını tüm dijital platformlarda yayınladı. Rap müziğin güçlü isimlerinden Olcay Testici ile düet yaptığı bu parça, dikkat çeken sözleri ve etkileyici melodisiyle dinleyicileri kendine hayran bırakacak.

Şarkının söz ve müziği Olcay Testici'nin yetenekli kaleminden çıkarken, parçanın aranjörlüğünü ise Anıl Umut Özlü üstlendi. "Silüet", modern rap müziğinin en iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor ve her kesimden dinleyiciye hitap ediyor. Klip yönetmenliğini Turhan Doğu’nun yaptığı "Silüet" video klibi, Türkiye'nin güzide bölgelerinden biri olan Fethiye’nin mistik atmosferinde, Kayaköy'de özel bir teknikle çekildi. Klip, Fethiye'nin büyüleyici doğal güzelliklerini ön plana çıkarırken, şarkının ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor.

Tufan Kayhan ve Olcay Testici'nin müzikseverlerle buluşturduğu "Silüet", Tufan Kayhan'ın dördüncü single albümü olarak müzik kariyerinde önemli bir yer tutuyor ve şimdiden rap müzik listelerinde zirveye oynamaya aday bir çalışma olarak gösteriliyor. Sanatçının hayranları ve müzik dünyası bu yeni parça için büyük bir heyecan içinde.

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