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Tuba Ünsal'dan eski kiracısı Pucca'ya sitem

Tuba Ünsal'dan eski kiracısı Pucca'ya sitem. İşte detaylar...

Tuba Ünsal'dan eski kiracısı Pucca'ya sitem

Tuba Ünsal, Pucca'nın kirasını ödemediğini iddia eden ev sahibi Jale Tuncer'e sosyal medya hesabından destek verdi.

 Tuba Ünsal'dan eski kiracısı Pucca'ya sitem


Pucca adı ile tanınan Selen Pınar Işık’ın ev sahibi Jale Tuncer, sosyal medya hesabından sitem etmiş ve Işık’ın 16 aydır kira ödemediğini iddia etmişti. Ev sahibi-kiracı tartışmasına oyuncu Tuba Ünsal da dahil oldu. Pucca’nın eski ev sahibi olan Ünsal, Instagram sayfasından Jale Tuncer’e destek verdi:

 Tuba Ünsal'dan eski kiracısı Pucca'ya sitem

“Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca’nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş, sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…”

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