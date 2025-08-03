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Tuba Ünsal Çeşme'de dizi için yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gördüğünü söyledi

Tuba Ünsal Çeşme'de gittiği dükkanda dizi için yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gördüğünü söyledi. İşte detaylar...

Tuba Ünsal Çeşme'de dizi için yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gördüğünü söyledi

Tuba Ünsal Çeşme'de gittiği dükkanda dizisi yüzünden tepki gördü!

 Tuba Ünsal Çeşme'de dizi için yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gördüğünü söyledi

Tuba Ünsal, Çeşme'de bir kadının kendisini eleştirdiğini söyledi.

Tuba Ünsal Çeşme'de dizi için yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gördüğünü söyledi
Oyuncu, gittiği yerde Mara Hatun'u oynadığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi nedeniyle eleştirildiğini söyledi.

Tuba Ünsal Çeşme'de dizi için yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gördüğünü söyledi
Ünsal, bazı paylaşımlarında, "Konstantinopolis" etikeyi yaptığı için eleştirildiğini söyledi.

Tuba Ünsal Çeşme'de dizi için yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gördüğünü söyledi

 

Oyuncu, İstanbul'un Fethi'ni konu alıyordu, dizinin tanıtımlarını paylaşırken bazen etiketliyordum" dediğini söyledikten sonra kadının sinirlediğini belirtti. Kadının kendisin terciyesi dediğini söyledi.

Tuba Ünsal Çeşme'de dizi için yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gördüğünü söyledi

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