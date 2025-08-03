Tuba Ünsal Çeşme'de gittiği dükkanda dizisi yüzünden tepki gördü!

Tuba Ünsal, Çeşme'de bir kadının kendisini eleştirdiğini söyledi.



Oyuncu, gittiği yerde Mara Hatun'u oynadığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi nedeniyle eleştirildiğini söyledi.



Ünsal, bazı paylaşımlarında, "Konstantinopolis" etikeyi yaptığı için eleştirildiğini söyledi.

Oyuncu, İstanbul'un Fethi'ni konu alıyordu, dizinin tanıtımlarını paylaşırken bazen etiketliyordum" dediğini söyledikten sonra kadının sinirlediğini belirtti. Kadının kendisin terciyesi dediğini söyledi.

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