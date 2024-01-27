 Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçirdiğini söyleyip, korkunç sancılar yaşadığını açıkladı!

Tuba Ünsal, bir ayda FMF atağı (Familial Mediterranean Fever yani FMF olarak da bilinen ailevi akdeniz ateşi, göğüs, karın ya da eklemlere tekrarlayan ağrılı bir şekilde görülen inflamasyon ataklarıdır. Kalıtsal olarak anne ve babadan geçen FMF hastalığı, atak olarak ortaya çıkarak döküntü, bağ ağrısı ve ateş gibi belirtilerle görülür) geçirdiğini söyledi.



Oyuncu korkunç sancılarla boğuştuğunu söyledi.

Ünsal, yaşadığı süreci anlattı.

Oyuncu, iyi olduğunu açıkladı.

Ünsal, sevenlerini de uyardı.



Oyuncu, iyi bir terapist önerdi.

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