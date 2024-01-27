  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçirdiğini söyleyip, korkunç sancılar yaşadığını açıkladı!

Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçridiğini açıkladı! Oyuncu sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçirdiğini söyleyip, korkunç sancılar yaşadığını açıkladı!

Tuba Ünsal, bir ayda FMF atağı (Familial Mediterranean Fever yani FMF olarak da bilinen ailevi akdeniz ateşi, göğüs, karın ya da eklemlere tekrarlayan ağrılı bir şekilde görülen inflamasyon ataklarıdır. Kalıtsal olarak anne ve babadan geçen FMF hastalığı, atak olarak ortaya çıkarak döküntü, bağ ağrısı ve ateş gibi belirtilerle görülür) geçirdiğini söyledi.

Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçirdiğini söyleyip, korkunç sancılar yaşadığını açıkladı!
Oyuncu korkunç sancılarla boğuştuğunu söyledi.

Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçirdiğini söyleyip, korkunç sancılar yaşadığını açıkladı!

Ünsal, yaşadığı süreci anlattı. 

Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçirdiğini söyleyip, korkunç sancılar yaşadığını açıkladı!

Oyuncu, iyi olduğunu açıkladı. 

Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçirdiğini söyleyip, korkunç sancılar yaşadığını açıkladı!

Ünsal, sevenlerini de uyardı. 

 Tuba Ünsal bir ayda dört kere atak geçirdiğini söyleyip, korkunç sancılar yaşadığını açıkladı!
Oyuncu, iyi bir terapist önerdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cem Karaca'nın hayatını anlatan film hakkında şok karar!
  Gündem

Cem Karaca'nın hayatını anlatan film hakkında şok karar!

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi
  Gündem

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Ünlü oyuncu Müge Boz'dan hamilelik pozları
  Magazin

Ünlü oyuncu Müge Boz'dan hamilelik pozları

Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Songül Öden anne oldu

'Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
  Gündem

'Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

Simge Sağın'dan hayranlarına müjde
  Magazin

Simge Sağın'dan hayranlarına müjde