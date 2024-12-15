Tuba Büyüküstün sinema dünyasının devleriyle buluştu

Rol aldığı sayısız proje ile uluslararası alanda büyük bir kitleye ulaşan Tuba Büyüküstün, dünyaca ünlü sinema yıldızlarını bir araya getiren International Red Sea Film Festivali’ndeki jüri görevini tamamladı. Başarılı oyuncu, Oscarlı yönetmen Spike Lee başkanlığındaki jüride İngiliz oyuncu Minnie Driver, Mısırlı yönetmen Abu Bakr Shawky ve fenomen dizi ‘Lost’la tanınan Daniel Dae Kim ile birlikte yer aldı. Johnny Depp’ten Sarah Jessica Parker’a, Dev Patel’den Andrew Garfield’a kadar sayısız dünya yıldızıyla ve sinema endüstrisinin önemli isimleriyle bir araya geldi.



Derinlikli ve gerçekçi anlatı biçimi ile değindiği güncel meselelerle dünya sinemasında kendine kıymetli bir yer edinen Ortadoğu ve Asya sinemasının güçlü konumunu uluslararası sinemada sağlamlaştıran ve uluslararası yıldızları da söyleşi ve etkinliklerle topraklarına davet eden International Red Sea Film Festivali 2024, 12 Aralık Perşembe akşamı gerçekleşen kapanış töreniyle sona erdi. Tuba Büyüküstün, Oscarlı yönetmen Spike Lee’nin başkanlığındaki jüri ile birlikte festival seçkisindeki 16 filmi izleyerek değerlendirdi.

Kapanış töreninde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü takdim eden Tuba Büyüküstün, törenin sunucusu Suudi film yapımcısı ve oyuncu Fatima Albanawi tarafından şu sözlerle sahneye davet edildi: “Büyükannemin oturma odasına girdiğimde, neredeyse her gün onun etkileyici performansını görüyorum ve büyükannem onu bana şöyle tarif ediyor: “Çok güzel.” Türk sinemasının dünyaca tanınan bir elçisi ve beğenilen bir oyuncuyu sahneye davet etmek istiyorum”



Tuba Büyüküstün International Red Sea Film Festivali ile ilgili görüşlerini ise şöyle ifade etti: “Öncelikle bu jürinin bir parçası olmak benim için paha biçilmez bir deneyimdi. International Red Sea Film Festivali her sene dünyanın dört bir yanından inanılmaz filmleri ve yaratıcı insanları bir araya getiriyor, kültürlerarası bağları güçlendiriyor. Festival seçkisindeki filmleri izlemek, etkinliklere katılmak, bu enerji ve tutkunun bir parçası olmak benim için hem geliştirici hem de ilham verici bir süreç oldu.”

Festivalin açılış ve kapanış törenlerinin kırmızı halılarında, katıldığı etkinliklerde ve uluslararası medyada yoğun ilgi ile karşılanan oyuncu, şıklığı ve zarafeti ile de büyüledi. International Asian Film Festivali’nde de jüri görevi üstlenmiş olan Büyüküstün, 20 Dakika dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’ne ‘en iyi kadın oyuncu’ dalında aday gösterilen ilk Türk oyuncu olmuştu.

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