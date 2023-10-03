Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası'ndan yeni fotoğraf paylaştı

Zeytin Ağacı dizisinin çekimlerinden sonra Paris Moda Haftası'na giden Tuba Büyüküstün, yeni fotoğrafını paylaştı.



Oyuncu, üç kare yayınladı.

Büyüküstün, araçtan da bir kare paylaştı.

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