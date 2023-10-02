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Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'na katıldı!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. İşte detaylar...

Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'na katıldı!

Tuba Büyüküstün, Ayvalık'ta çekilen Zeytin Ağacı çekimlerinden sonra Paris Moda Haftası'na katıldı.

Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'na katıldı!
Geçtiğimiz sene de etkinlikte boy gösteren oyuncu, kıyafetiyle damga vurdu.

Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'na katıldı!
Büyüküstün'ün kombini sosyal medyada gündem oldu.

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