Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'na katıldı!

Tuba Büyüküstün, Ayvalık'ta çekilen Zeytin Ağacı çekimlerinden sonra Paris Moda Haftası'na katıldı.



Geçtiğimiz sene de etkinlikte boy gösteren oyuncu, kıyafetiyle damga vurdu.



Büyüküstün'ün kombini sosyal medyada gündem oldu.

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