Tuan Tunalı ile Angela Caccamo İtalya'da Evlendi

Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisi Angela Caccamo ile evlendi. Çift, İtalya Toskana'da kilisede dnyaevine girdi.

Tunalı o anları Instagram'dan paylaşarak, "Evlendim" diye yazdı.

Ünlü oyuncu, Türkiye ve İtalyan bayrak emojileri koydu.

İkiliye, arkadaşları ve hayranlarından tebrik mesajı yağdı.

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