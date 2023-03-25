SnobMagazin.com

Tuan Tunalı ile Angela Caccamo İtalya'da Evlendi

Ünlü oyuncu Tuan Tunalı, bir süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Angela Caccamo ile evlendi. Çift, İtalya Toskana'da kilisede dünyaevine girdiği anları paylaştı. İşte haberin detayları...

Tuan Tunalı ile Angela Caccamo İtalya&#039;da Evlendi

Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisi Angela Caccamo ile evlendi. Çift, İtalya Toskana'da kilisede dnyaevine girdi.

Tuan Tunalı ile Angela Caccamo İtalya&#039;da Evlendi

Tunalı o anları Instagram'dan paylaşarak, "Evlendim" diye yazdı.

Tuan Tunalı ile Angela Caccamo İtalya&#039;da Evlendi

Ünlü oyuncu, Türkiye ve İtalyan bayrak emojileri koydu.

Tuan Tunalı ile Angela Caccamo İtalya&#039;da Evlendi

İkiliye, arkadaşları ve hayranlarından tebrik mesajı yağdı.

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?