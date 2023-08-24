Truva'nın güzelleri belli oldu

Yarışmanın finalistleri, uzun süren yoğun hazırlık sürecinin ardından sahne alarak birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. 3 bin kişinin izlediği Miss Truva Güzellik Yarışması'nda, Joker Ajans Burak Özdemir'in koreografisini yaptığı, Tuğba Ulusan ve Gira’nın tasarladıkları elbiseler ile podyumda boy gösteren modeller, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Yarışmanın sunuculuğunu ünlü manken Tuğba Özay üstlendi. Yarışmanın 1.'si Ankaralı İlayda Güvenç oldu. Nabia Jagne ikinciliği kazanırken, üçüncülüğe ise Çanakkaleli Bilge Gündüz layık görüldü.

Gecenin sonunda Belediye Başkanı Mert Uygun Altın Elma’yı İlayda Güvenç’e takdim etti. Programın ardından Tuğba Özay söylediği şarkılar ile geceye büyük renk kattı.

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