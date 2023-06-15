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SnobMagazin.com

TRT tabii’den iddialı bir dizi daha

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan tabii'de yer alacak dizilere bir yenisi daha eklendi. Jessica May, Müfit Kayacan, Hasan Denizyaran ve Tuğba Daştan’ı izleyeceğimiz Kapı dizisinin çekimleri tamamlandı.

TRT tabii’den iddialı bir dizi daha

Kapı dizisi, küçük kızıyla birlikte İstanbul’dan Paris’e göçen ve yıllar sonra orada hayata gözlerini yuman Eleni’nin Türkiye’ye bir gün dönebilme umuduyla Davut’a emanet ederek açık bıraktığı Kapı adlı bir oteli merkezine alıyor. Kâr amacını geri planda tutan ve insanlara yardım etmeye, kötülükleri ortadan kaldırmaya odaklı Kapı’ya yönelik tehditler karşısında bir arada durmaya çalışan insanlar ibret dolu bir mücadele verecek. Öfkeyle aşk, sırlarla sarsıcı gerçekler iç içe geçerken, kötülüğe karşı kültürleri aşan bir iyilik yarışının sıra dışı hikâyesi gözler önüne serilecek.

 TRT tabii’den iddialı bir dizi daha

Doğduğu ama aslında hiç tanımadığı topraklara annesi Eleni’nin tabutuyla birlikte yolculuk eden Alesia ile izleyiciyi geçmişin sırlarına ve içindeki öfkenin köklerine, Davut ile bilgeliğe ve Yusuf ile aşka sürükleyecek olan Kapı projesi on bölüm olarak kurgulandı.

TRT tabii’den iddialı bir dizi daha

Dizide Jessica May, Müfit Kayacan, Hasan Denizyaran’ın yanı sıra Tuğba Daştan, Serdar Deniz, Dost Elver, Kurtuluş Şakirağaoğlu, Ece Miray Okur, Ercü Turan ve deneyimli oyuncumuz Dilek Türker rol alıyor. Perihan Savaş, Burak Hakkı ve Neslihan Acar da bölüm konuk oyuncuları arasında. 

 CineGenna Pictures tarafından hayata geçirilen ve yapımcılığını A. Selim Tuncer’in üstlendiği Kapı dizisinin senaristleri Zeynep Yıldız ve Rıfat Süha Koçoğlu, dizinin senaryo proje danışmanı Nilüfer Gülata ve yönetmeni Yunus Nihat Özcan. Müzik ise ödüllü müzisyen Mustafa Yazıcıoğlu’na ait.

 

 

 

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