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TRT sanatçısı İsmail Özkan: Gurur duydum

Ünlü TRT ses sanatçısı İsmail Özkan, New Jersey Acoustic Sahne’de vereceği konser öncesi Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılan Amerika Türkevi’nde New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ü eşiyle ziyaret etti.

TRT sanatçısı İsmail Özkan: Gurur duydum

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Mayıs ayında 1981'den beri düzenlenen "Geleneksel ‘Türk Günü Yürüyüşüne’ İsmail Özkan’ı davet etti.

TRT sanatçısı İsmail Özkan: Gurur duydum

Özkan, “Türkiye’nin dünyada bayrağını diktiği en yüksek bina. Gurur duyacağımız bir bina inşa edilmiş” dedi. İsmail Özkan ziyaretinde geleneksel Türk Ebru sanatını New York’ta yaşayan resim öğretmeni  Bingül Sevimli’nin kişisel sergisine katıldı.

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