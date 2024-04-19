TRT sanatçısı İsmail Özkan: Gurur duydum

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Mayıs ayında 1981'den beri düzenlenen "Geleneksel ‘Türk Günü Yürüyüşüne’ İsmail Özkan’ı davet etti.

Özkan, “Türkiye’nin dünyada bayrağını diktiği en yüksek bina. Gurur duyacağımız bir bina inşa edilmiş” dedi. İsmail Özkan ziyaretinde geleneksel Türk Ebru sanatını New York’ta yaşayan resim öğretmeni Bingül Sevimli’nin kişisel sergisine katıldı.

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