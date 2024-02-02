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TRT ortak yapımı “Sadık Ahmet” filmi vizyonda

Yunanistan’daki Batı Trakyalı Müslüman Türklerin hakları için yıllarca mücadele veren merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatını anlatan TRT ortak yapımı “Sadık Ahmet” filmi bugün beyazperdede izleyiciyle buluştu.

TRT ortak yapımı “Sadık Ahmet” filmi vizyonda

1947 yılında Gümülcine'de doğan ve tıp eğitimi aldıktan sonra Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Müslüman Türklerin birçok hakkının devlet tarafından hiçe sayılmasına karşı siyasi bir mücadele sürdüren Dr. Sadık Ahmet'in hayatı ve uğruna savaş verdiği mücadelenin etkileyici hikâyesini anlatan TRT ortak yapımı “Sadık Ahmet” filmi vizyona girdi.

Senaryosunu Mert Dikmen’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat'ın oturduğu filmin yapımcılığını Mahmut Cüneyt Göz, proje tasarımı ve kreatif yapımcılığını ise Muhammet Usta üstleniyor. Dr. Sadık Ahmet’i ise oyuncu Turgay Aydın canlandırıyor. Edirne’de çekimleri tamamlanan filmin oyuncuları arasında; Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yurt dışında 11 ülkede vizyonda

Dr. Sadık Ahmet, 1991’de Batı Trakya Türklerinin ilk ve tek siyasi partisi Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'ni (DEB) kurarak tarihe adını “Türklerin Yunanistan’daki savunucusu” olarak yazdırmıştı. Yurt dışındaki sinemaseverler tarafından da merakla beklenen film, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Fransa, Danimarka, İngiltere, İsveç, Norveç ve Finlandiya’da bugün itibariyle vizyona girdi.

 

 

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