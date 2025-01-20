  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Troya gösterisinde İstemi Betil'in sesi yankılandı

Troya gösterisinde İstemi Betil'in sesi yankılandı. İşte detaylar...

Troya gösterisinde İstemi Betil'in sesi yankılandı

Türk tiyatrosunun ve seslendirme sanatının efsane isimlerinden İstemi Betil, sesiyle bir kez daha izleyicileri büyüledi.

 Troya gösterisinde İstemi Betil'in sesi yankılandı

Mustafa Erdoğan’ın sanat yönetmenliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Troya” gösterisinde,

 Troya gösterisinde İstemi Betil'in sesi yankılandı

Betil’in unutulmaz sesi salonda coşkuyla yankılandı.

 Troya gösterisinde İstemi Betil'in sesi yankılandı

Gösteride Homeros karakterinin anlatıcısı olarak izleyicilere eşsiz bir deneyim sunan Betil, sesiyle geceye damga vurdu.

 Troya gösterisinde İstemi Betil'in sesi yankılandı

 

Gösteri sırasında İstemi Betil’in sesi duyulduğunda salonda büyük bir coşku hâkim oldu.

Troya gösterisinde İstemi Betil'in sesi yankılandı
Özellikle kızları İrem ve Senem Betil, hem babalarının sanatını bir kez daha böylesine etkileyici bir şekilde deneyimlemenin mutluluğunu yaşadılar

 Troya gösterisinde İstemi Betil'in sesi yankılandı

hem de derin bir duygusallıkla hüzünlendiler.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Murat Başaran, Ferdi Tayfur'u unutmadı! Vefasızlıktan dert yandı!
  Magazin

Murat Başaran, Ferdi Tayfur'u unutmadı! Vefasızlıktan dert yandı!

Özlem Savaş'ın, Hacı Sabancı'nın çocuğunun annesi Fatma D.'ye yaptığı yorum gündem oldu
  Magazin

Özlem Savaş'ın, Hacı Sabancı'nın çocuğunun annesi Fatma D.'ye yaptığı yorum gündem oldu

Selçuk Balcı turne ortasında baba olacağını öğrendi
  Magazin

Selçuk Balcı turne ortasında baba olacağını öğrendi

Serdar Ortaç'tan boşanma itirafı!
  Magazin

Serdar Ortaç'tan boşanma itirafı!

Ünlü isim Bilge Öztürk'ten tatilde bikini defilesi!
  Magazin

Ünlü isim Bilge Öztürk'ten tatilde bikini defilesi!

Volkan Severcan'dan duygusal Ajlan Büyükburç anısı
  Magazin

Volkan Severcan'dan duygusal Ajlan Büyükburç anısı