 Troya gösterisinde İstemi Betil'in sesi yankılandı

Türk tiyatrosunun ve seslendirme sanatının efsane isimlerinden İstemi Betil, sesiyle bir kez daha izleyicileri büyüledi.

Mustafa Erdoğan’ın sanat yönetmenliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Troya” gösterisinde,

Betil’in unutulmaz sesi salonda coşkuyla yankılandı.

Gösteride Homeros karakterinin anlatıcısı olarak izleyicilere eşsiz bir deneyim sunan Betil, sesiyle geceye damga vurdu.

Gösteri sırasında İstemi Betil’in sesi duyulduğunda salonda büyük bir coşku hâkim oldu.



Özellikle kızları İrem ve Senem Betil, hem babalarının sanatını bir kez daha böylesine etkileyici bir şekilde deneyimlemenin mutluluğunu yaşadılar

hem de derin bir duygusallıkla hüzünlendiler.

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