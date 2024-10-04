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Trendz hayranlarına müjdeli haber

Trendz hayranlarına müjdeli haber. İşte detaylar...

Trendz hayranlarına müjdeli haber

Yükselen K-pop yıldızı Trendz, İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Venti ve Korever Company tarafından düzenlenen konserde, Trendz Türkiye'deki hayranları için özel bir sahne hazırladı.

Trendz hayranlarına müjdeli haber
Ayrıca, organizasyonu düzenleyen Eventi Venti ve Korever şirketlerinin yerel temsilcileri, “Trendz, Türkiye’de sağlam bir K-pop hayran kitlesi oluşturmuş durumda ve bu konserle dünya çapındaki izleyicilere yeni bir kültürel deneyim ve unutulmaz anılar sunacak” dedi.

Trendz hayranlarına müjdeli haber
Trendz’in Türkiye’deki ilk solo konseri, 6 Ekim Pazar günü saat 19.00’da İstanbul JJ Arena Watergarden’da gerçekleşecek.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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