SnobMagazin.com

Trabzonsporlu Milli Futbolcu Dorukhan Toköz, Sosyal Medya Fenomeni Pelinay İğit ile Aşkını İlan Etti

Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz, bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Pelinay İğit, aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti. İşte haberin detayları...

Trabzonsporlu Milli Futbolcu Dorukhan Toköz, Sosyal Medya Fenomeni Pelinay İğit ile Aşkını İlan Etti

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz ile sosyal medya fenomeni Pelinay İğit aşkı belgelendi. İkili, geçtiğimiz hafta baş başa yemek yemişti. İğit, futbolcu sevgilisiyle el ele karesini Instagram'dan paylaştı. İğit, kareye kalp emojisi koydu.

Trabzonsporlu Milli Futbolcu Dorukhan Toköz, Sosyal Medya Fenomeni Pelinay İğit ile Aşkını İlan Etti

Toköz, geçtiğimiz aylarda Bahir Şahin ile ayrılmıştı. İğit ise Ozan Dolunay ile ilişkisini sonlandırmıştı.

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?