 Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Çağla Şimşek'ten itiraf: Çok üzüldüm...

Oyunculuğun yanında psikoloji eğitimi de alarak kendini geliştirmeye devam eden güzel oyuncu Çağla Şimşek; hayata bakışını, kariyerini, yaşadığı değişimleri ve merak edilen pek çok konuyu MAG Ekim sayısında anlattı.

Henüz dört yaşındayken kameralarla tanışan Çağla Şimşek, ödülleriyle beraber kendinden emin adımlarla kariyerinde ilerliyor.

Son olarak Tozluyaka dizisi ile ekranlarda izleyici ile buluşan Şimşek “Oyunculuk mesleğime daha çok yoğunlaştım son bir yıldır, ama okulumu da aynı zamanda bitirip bilgilerimi harmanlamak istiyorum tabii ki. Okuduğum bölüm bir köşede altın bileziğim olarak kalmalı. Daha ziyade oyunculukta emin adımlarla ilerlemek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Hazal karakterinin canlandırırken en keyif aldığı karakterlerden biri olduğunu da aktaran Şimşek “Hazal... Canlandırırken en keyif aldığım karakterlerden biriydi. Onu oynarken, ona çalışırken enerji dolu oluyordum. Dizi bitince çok üzülmüştüm, çünkü harika bir ekibimiz vardı. Hem oyuncu arkadaşlarım, hem de gizli kahramanlarımızla güzel bir uyum içerisindeydik. Aynı zamanda final haberini aldığımda Hazal’ı da tozlu raflarımdan birine kaldıracağım için çok üzülmüştüm, çünkü dediğim gibi onu oynamak aşırı keyifliydi” dedi.

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