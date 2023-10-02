  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Çağla Şimşek'ten itiraf: Çok üzüldüm...

Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Çağla Şimşek'ten itiraf geldi. İşte detaylar...

Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Çağla Şimşek'ten itiraf: Çok üzüldüm...

Oyunculuğun yanında psikoloji eğitimi de alarak kendini geliştirmeye devam eden güzel oyuncu Çağla Şimşek; hayata bakışını, kariyerini, yaşadığı değişimleri ve merak edilen pek çok konuyu MAG Ekim sayısında anlattı.

 Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Çağla Şimşek'ten itiraf: Çok üzüldüm...

Henüz dört yaşındayken kameralarla tanışan Çağla Şimşek, ödülleriyle beraber kendinden emin adımlarla kariyerinde ilerliyor.

 Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Çağla Şimşek'ten itiraf: Çok üzüldüm...

Son olarak Tozluyaka dizisi ile ekranlarda izleyici ile buluşan Şimşek “Oyunculuk mesleğime daha çok yoğunlaştım son bir yıldır, ama okulumu da aynı zamanda bitirip bilgilerimi harmanlamak istiyorum tabii ki. Okuduğum bölüm bir köşede altın bileziğim olarak kalmalı. Daha ziyade oyunculukta emin adımlarla ilerlemek istiyorum” açıklamasında bulundu.

 Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Çağla Şimşek'ten itiraf: Çok üzüldüm...

Hazal karakterinin canlandırırken en keyif aldığı karakterlerden biri olduğunu da aktaran Şimşek “Hazal... Canlandırırken en keyif aldığım karakterlerden biriydi. Onu oynarken, ona çalışırken enerji dolu oluyordum. Dizi bitince çok üzülmüştüm, çünkü harika bir ekibimiz vardı. Hem oyuncu arkadaşlarım, hem de gizli kahramanlarımızla güzel bir uyum içerisindeydik. Aynı zamanda final haberini aldığımda Hazal’ı da tozlu raflarımdan birine kaldıracağım için çok üzülmüştüm, çünkü dediğim gibi onu oynamak aşırı keyifliydi” dedi.

Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Çağla Şimşek'ten itiraf: Çok üzüldüm...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tarkan'dan 'Kapıldım gidiyorum' paylaşımı
  Magazin

Tarkan'dan 'Kapıldım gidiyorum' paylaşımı

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi

Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesine manidar paylaşımla cevap verdi
  Magazin

Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesine manidar paylaşımla cevap verdi

Linet, arkadaşlarının kendisiyle konuşmadığını söyledi!
  Magazin

Linet, arkadaşlarının kendisiyle konuşmadığını söyledi!

Mermer çiftinin mutlu günü
  Cemiyet

Mermer çiftinin mutlu günü

Niran Ünsal müjdeyi sahnede verdi!
  Magazin

Niran Ünsal müjdeyi sahnede verdi!