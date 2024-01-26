Toprak ve Yaprak Dede ölüm yıl dönümlerinde özlemle anıldı

TEMA Vakfı gönüllüleri hafta boyunca çeşitli etkinliklerle iki doğa bilgesini büyük bir özlemle anarken Toprak Dede ve Yaprak Dede’nin İstanbul’daki kabirlerine ziyarette bulunuldu.

Kabirleri başında anıldılar

20 Ocak 2020’de yaşamını yitiren, Toprak Dede, Hayrettin Karaca için vefatının 4. yıl dönümünde İstanbul Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında bir tören düzenlendi. “Toprak Dedemiz Sizi Unutmayacağız, Kurucularımızın Yolundayız” yazan çelenk Karaca’nın mezarına bırakıldı ve ardından dualar edildi.

25 Ocak 2023’te aramızdan ayrılan Yaprak Dede, A. Nihat Gökyiğit de ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Gökyiğit’in mezarının başına “Yaprak Dedemiz Sizi Unutmayacağız, Kurucularımızın Yolundayız” yazan çelenk bırakılmasının ardından dualar edildi.

Her iki törene de aile üyelerinin yanı sıra TEMA Vakfı yöneticileri, gönüllüleri ve genel merkez çalışanları katıldı.

“Gösterdikleri yolda yürümeye devam edeceğiz”

Merhum Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit’i büyük bir minnet ve rahmetle andıklarını ifade eden TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “İki Kurucu Onursal Başkanımızın da yokluğunun acısını derinden hissediyoruz. Sayın Hayrettin Karaca ve Sayın A. Nihat Gökyiğit gönüllerini doğayı korumaya adayarak TEMA Vakfı’nı kurduklarında biri 70 diğeri 67 yaşındaydı. Doğamızı korumak amacıyla harekete geçmek için hiçbir zaman geç olmadığını bize öğrettiler. Erozyon ve çölleşmeye karşı toprak başta olmak üzere; su, hava, orman, biyolojik çeşitlilik ve tüm doğal varlıklarımızı koruyan çözümler üretmek için hayatları boyunca canla başla çalıştılar. Gönülle çalışıp yolumuzu açtıkları için onlar bizim yalnızca Kurucu Onursal Başkanlarımız değil, Toprak Dedemiz ve Yaprak Dedemiz oldular. Kurucu Onursal Başkanlarımız merhum Hayrettin Karaca’ya ve merhum A. Nihat Gökyiğit’e bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz, ışıkları olmasa yönümüzü bulamazdık. Öğretilerini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız ve gösterdikleri yolda yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kurdukları bu halk hareketinin kilit noktası gönüllülüktü”

TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş ise “Sayın Hayrettin Karaca ve Sayın A. Nihat Gökyiğit yola çıkarken TEMA Vakfı’nın 7’den 70’e tüm yurttaşların katkı koyabileceği bir halk hareketi olmasını hayal etmişlerdi. Bu halk hareketinin kilit noktasının da gönüllülük olduğuna inandılar. Özellikle gençlerle bir araya gelmeye hep çok özen gösterdiler. Bugün onların yola çıkarken hayal ettikleri gibi TEMA Vakfı, 1 milyonu aşkın gönüllüsüyle bir halk hareketidir. Örnek aldığımız doğa sevgilerini, fikirlerini ve yaşam tarzlarını bize bıraktıkları bir emanet olarak görüyoruz” dedi.

Anıları Vakfın iki önemli projesinde yaşatılıyor

TEMA Vakfı, Türkiye’de değeri çok büyük olan ve Toprak Dede Hayrettin Karaca’nın ayrıca önem verdiği doğal yaşlı ormanların korunması için 2021 yılında “Hayrettin Karaca Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi”ni başlatmıştı.

Projede yapılan çalışmalar sonucunda; Artvin’de; Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlaması Dairesi Başkanlığı’nın da katkılarıyla 2.795 hektar yani yaklaşık 4.000 futbol sahası büyüklüğündeki 19 adet orman sahası “doğal yaşlı orman” olarak tescil edildi.

Ordu ve Giresun illerinde ise toplam alanı 3.754 hektar yani yaklaşık 5.000 futbol sahası büyüklüğündeki 27 adet orman sahası “doğal yaşlı orman” olarak tescil edildi.

Vakıf, gezegenin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlar arasında yer alan biyolojik çeşitlilik konusuna verdiği önem sebebiyle ise 2021 yılında Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit’in adını verdiği “A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi”ni başlatmıştı.

Proje kapsamında; farkındalık yaratmak amacıyla, “Farkında Mıyız?” sorusunun sorulduğu tanıtım filmi ile birlikte “Şifa”, “İklim”, “Gıda” ve “Miras” temalı toplam 5 film hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Filmler ile bugüne kadar 3.670.250 kişiye ulaşıldı.

2022 yılından itibaren biyolojik çeşitlilik kavramını yaygınlaştırmak amacıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine ve yetişkinlere yönelik temsilci sunumları gerçekleştirilen projede; sunumlar aracılığıyla yaklaşık 36.000 çocuk ve gence ulaşıldı. Genç ve yetişkinlere yönelik hazırlanan farkındalık sunumları ile de 2.500’ün üzerinde kişiye ulaşıldı.

Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit Gönüllülük Ödülleri

TEMA Vakfı tarafından Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit’in vefatlarının ardından, anılarını yaşatmak amacıyla ödül töreni düzenleniyor.

2020 - 2022 yılları arasında düzenlenen “Hayrettin Karaca Gönüllülük Ödülleri” kapsamında 86 gönüllü ödül alırken, 2023 yılı itibariyle ödül programının ismi “Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit Gönüllülük Ödülleri” olarak değiştirildi. 2023 yılında ise 50 TEMA Vakfı gönüllüsü ödüle layık görüldü.

“Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit Gönüllülük Ödülleri”; Gönüllü Kazanımı, Verimlilik, Eğitim Çalışmaları, Umut Yeşertenler ve Savunuculuk olmak üzere 5 ayrı kategoride sahipleriyle buluşuyor.

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